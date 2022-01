SerieC, 23° turno: ok Turris, pari Avellino-Monopoli, Catania sfiora il colpo a Bari

I risultati dei match della ventitreesima giornata del Girone C di Serie C, andati in scena questo pomeriggio

Pioggia di gol ed emozioni nella ventitreesima giornata del Girone C di Serie C, con 18 delle 20 le squadre tornate in campo per il primo impegno del 2022, dopo il rinvio della ripresa causato dai casi Covid registrati nelle scorse settimane. 9 le gare andate in scena questo pomeriggio, in contemporanea, alle 17:30: chiuderà il ventitreesimo turno, il match d'alta classifica tra Catanzaro e Palermo, in programma domani sera al "Ceravolo". Rotondo successo per la Virtus Francavilla che si impone sull'ACR Messina con il risultato di 5-1. Pareggio a reti inviolate tra Vibonese e Fidelis Andria e tra Campobasso e Juve Stabia. Colpo in trasferta del Latina, che cala il tris in casa del Foggia: battuto grazie alle reti di Nicolao, Esposito e Sane. 1-1 il risultato finale della sfida Taranto-Paganese. Vittoria del Monterosi contro il Potenza. Fa festa anche la Turris, a cui basta la rete di Manzi per battere il Picerno e volare al terzo posto in classifica. Rocambolesca sfida tra Catania e Bari, con la capolista che riacciuffa il pari in rimonta, dopo un gran primo tempo degli etnei. Pareggio nel match d'alta quota tra Avellino e Monopoli, deciso dalle reti di Maniero (doppietta), Starita e Arena: le due compagini, non approfittano della frenata dei galletti, limitandosi a dividere anche loro la posta in palio.