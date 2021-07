Serie D, Sant’Agata-Acr Messina 1-3: peloritani promossi in Serie C

L’ACR Messina torna in Serie C. Ultimo atto della stagione regolare del girone I di serie D, che ha decretato l’ultimo verdetto. Torna tra i professionisti l‘ACR Messina – prima in classifica con 71 punti...

Ultimo atto della stagione regolare del girone I di serie D, che ha decretato l'ultimo verdetto. Torna tra i professionisti l'ACR Messina - prima in classifica con 71 punti - vincendo in trasferta col Sant'Agata e divenendo così la nona squadra promossa in Serie C. Inutile la dilagante vittoria dell'FC Messina sul Roccella - già retrocesso in Eccellenza, crollato con il risultato di 7-1.

Al “Fresina”, nella gara valevole per la 34^ e ultima giornata del campionato di Serie D girone I, vincono i peloritani con le reti di Bollino, Sabatino e Arcidiacono che regalano così la promozione in Lega Pro all'ACR Messina: pronta a raggiungere, nel girone C di Serie C, Palermo e Catania.