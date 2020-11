Serie C, Vis Pesaro: Di Donato è ufficialmente il nuovo allenatore

Daniele Di Donato torna ad allenare in Serie C, dopo la rovente estate vissuta da tecnico del Trapani.

Le note vicende extra calcistiche della società siciliana hanno tenuto Di Donato momentaneamente in standby in questo inizio di campionato. L’allenatore di Giulianova, dopo l’esclusione dal campionato di Serie C del Trapani ed il conseguente svincolo di tutti i suoi tesserati, ha anche lui trovato squadra nel campionato di Lega Pro. A scegliere l’ex tecnico dell’Arezzo è stata la Vis Pesaro, dopo l’esonero dell’ormai ex tecnico Giuseppe Galderisi.

Daniele Di Donato è quindi il nuovo allenatore della Vis Pesaro. Il club marchigiano l’ha ufficializzato con un comunicato: “La società Vis Pesaro 1898 comunica che il nuovo allenatore è Daniele Di Donato, 43 anni. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Nel suo curriculum ha vinto un campionato di Serie D, 2018-2019, alla guida dell’Arzignano Valchiampo, prima storica promozione in Serie C. La stagione scorsa ha invece allenato l’Arezzo, raggiungendo con la squadra toscana i playoff“.