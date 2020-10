Serie C, Virtus Francavilla: un positivo nel gruppo squadra dopo l’ultima serie di tamponi

Continuano i positivi al Covid nel girone C di Serie C.

Il Palermo di Roberto Boscaglia è stata evidentemente la squadra più colpita dal virus, ma nelle ultime settimane diversi club hanno comunicato la positività di propri calciatori. Di seguito la nota ufficiale della Virtus Francavilla.

Virtus Francavilla Calcio comunica che in seguito all’ultima serie di tamponi effettuati, è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 in un componente del gruppo squadra. La società, a seguito delle disposizioni vigenti, ha già provveduto prontamente all’isolamento fiduciario del tesserato in questione, espletando ogni adempimento previsto dal Protocollo Federale e dalle disposizioni vigenti.