Serie C: ultimi verdetti, poi ripescaggi e calendari. Le ultime

Lunedì la Lega Pro sorteggerà i calendari e verrà resa nota la composizione dei tre gironi di Serie C: si attende l'ufficializzazione dei ripescaggi

"Ultimi verdetti, poi i ripescaggi". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul nuovo campionato di Serie C . Lunedì, infatti, la Lega Pro sorteggerà i calendari della prossima stagione e verrà resa nota la composizione dei tre gironi, per i quali si attende l'ufficializzazione dei ripescaggi.

Nei giorni scorsi, il Tar del Lazio non ha accolto il ricorso presentato dal Chievo Verona dopo la mancata ammissione al campionato di Serie B. Una sentenza che ha determinato la riammissione tra i cadetti del Cosenza, aprendo un posto in C. Sono cinque, dunque, le squadre che saranno ripescate, alla luce dei vuoti lasciati anche da Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese. L'istanza monocratica avanzata dalla Samb è già stata respinta, mentre quella del Carpi è stata dichiarata improcedibile, "ma l’udienza cautelare sul ricorso si terrà in giornata", si legge.