Serie C, ufficiale Picerno: esonerato mister Palo e il vice Langella

Tramite una nota ufficiale diramata pochi istanti fa, il Picerno ha comunicato - attraverso i propri canali di riferimento - di aver sollevato dal proprio incarico di allenatore in prima e di allenatore in seconda Antonio Palo e Giovanni Langella. A risultare fatale per i due tecnici, la sconfitta interna del weekend contro la Virtus Francavilla.