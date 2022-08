Serie C, ufficiale la composizione dei tre gironi: come siciliana c’è solo il Messina

Diramati i tre gironi della Serie C. Il Crotone nel girone dell'ACR Messina

Prende forma la Serie C della stagione 2022/2023. Il Consiglio Direttivo di Lega ha deliberato la composizione dei gironi del campionato nella riunione di questa mattina. Venerdì 5 agosto verranno invece stilati i calendari dei tre gironi. Nella terza compartizione figura solamente una squadra siciliana, l'ACR Messina, vista la promozione in Serie B del Palermo e l'esclusione dal precedente campionato del Catania. Tra le new entry del girone meridionale è da tenere d'occhio il Crotone, appena retrocesso.