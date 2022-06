Serie C, Triestina salva: 90% delle quote del club cedute ed iscrizione in Lega Pro

Fumata bianca. La Triestina è stata venduta ed è salva. Raggiunto in extremis l’accordo con la nuova proprietà, che assume il 90% delle quote

Fumata bianca in casa Triestina! La società alabardata era rimasta senza la sua figura di riferimento dopo la morte improvvisa del presidente Mario Biasin, deceduto lo scorso 18 maggio in Australia, in seguito ad un incidente stradale.

Il club giuliano, dopo la scompara del patron italoaustraliano, nelle ultime settimane destava problematiche di natura economica che lasciavano intendere ad un possibile fallimento, non riuscendo nell'adempimento delle pratiche di iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Adesso la notizia che tutti i tifosi alabardati attendevano, come riporta tivenetogoal.it, il club giuliano è stato acquistato in extremis da una nuova proprietà, che ne ha rilevato il 90% delle quote.

L'identità del nuovo acquirente non è ancora stata resa nota, ma quel che conta è che la Triestina, grazie anche a questa mossa, sia risucita a consegnare per tempo la documentazione completa per la partecipazione alla prosima stagione di Lega Pro 2022-2023. In tal senso, sembra sia stata la proprio la cessione del club a permettere alla società giuliana la sopravvivenza.