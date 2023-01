Serie C, tra Aquila Montevarchi e Siena quaterna arbitrale tutta al femminile

La stagione calcistica 2022/2023 sta abbracciando sempre più l'inserimento di donne nel team di arbitri in Italia. Dopo la conduzione del match tra Sassuolo e Salernitana di Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna nella storia della Serie A ad essere il direttore di gara, lo stesso arbitro livornese dirigerà la sfida in Coppa Italia tra Napoli e Cremonese coadiuvata da un team arbitrale composto di sole donne. Questa, invece, la nota della Serie C che per la prima volta nella propria storia annuncia la direzione dell'incontro tra Aquila Montevarchi e Siena affidata ad un quartetto femminile:

"La Lega Pro è da sempre palestra di idee e innovazione: lo sarà anche stavolta in occasione della partita del girone B Aquila Montevarchi-Siena che si disputerà domenica 22 gennaio alle ore 14.30 quando in campo, insieme alle due squadre, scenderanno anche l’arbitro Maria Marotta (Sapri), le assistenti Veronica Vettorel (Latina), Giulia Tempestilli (Roma 2) e Deborah Bianchi (Prato) che sarà il quarto ufficiale. Una quaterna arbitrale tutta al femminile. Fino a qualche anno fa sembrava impossibile: ora questa partita diventa in un certo senso ‘storica’, perché sarà testimone di un evento memorabile che prima o poi non sarà più considerato tale ma normale. E questo grazie anche alla lungimiranza della Can C e del suo responsabile Maurizio Ciampi. Una prima storica assoluta che inorgoglisce tutta la Serie C, dove ha iniziato la carriera anche la prima donna arbitro di una partita di Serie A, Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno che stasera alle ore 21 fischierà in Napoli-Cremonese, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e che sarà coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti”.