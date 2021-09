Serie C, terza giornata girone C: Palermo e Foggia di sabato, il programma completo

Terzo turno del girone C di Serie C.: Il Palermo apre la giornata sabato pomeriggio alle 17:30 a Taranto. Anticipo della domenica Paganese-Catania, capolista Monopoli in casa contro l'ACR Messina, Bari impegnato a Picerno.

Le cinque gare restanti chiudono il programma domenicale con fischio di inizio previsto per le 20:30. Sfida tra matricole della Serie C a Monterosi, con la squadra di casa che ospita il Campobasso, entrambe le formazioni sono ancora secco di vittorie. La capolista Monopoli, che è reduce da due vittorie consecutive, affronta in casa l'ACR Messina che alla scorsa ha fermato il Palermo sull'1-1 nel primo derby siciliano della stagione. Il Bari di mister Michele Mignani, quattro punti in due match come Palermo e Catanzaro , è ospite del Picerno che alla scorsa partita, come già sottolineato, ha conquistato un pari prezioso contro la forte squadra calabrese. Al "Partenio" di Avellino i Lupidel tecnico Braglia affrontano il Latina cercando la prima vittoria stagionale dopo i pareggi con Campobasso e Juve Stabia. Completa il programma serale della terza giornata del girone C la sfida tra Fidelis Andra e Virtus Francavilla.