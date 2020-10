Serie C, Ternana: le gare dei rossoverdi in diretta e in chiaro su Cusano Italia Tv

La Ternana ha ovviato ai disservizi di Eleven Sports consegnando i diritti delle gare di questa stagione a Cusano Tv.

Le gare sia interne che esterne del club umbro verranno trasmesse in chiaro sul canale televisivo che si può trovare sul canale 264 del digitale terrestre. Di seguito la nota ufficiale dell’emittente.

Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre) trasmetterà da domenica e per tutta la stagione le gare, interne ed esterne, della Ternana Calcio, in diretta e in chiaro e su tutto il territorio nazionale. L’impegno dell’emittente non si limiterà al singolo evento, che sarà arricchito prima, durante e dopo la gara da interviste e commenti. Infatti nell’ambito della trasmissione intitolata “C come calcio” ci saranno tre fasi, la prima (“La partita”) antecedente al match, la seconda (“L’intervallo”) tra le due frazioni di gioco e la terza al termine dell’incontro imperniata su tutta la Lega Pro, con risultati, classifiche e spunti di riflessione.