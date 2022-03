Serie C, Taranto-Monopoli: 14 positivi nei rossoblu, chiesto il rinvio del derby

Il Taranto comunica ben quattordici positività al Covid-19 nel gruppo squadra, la società chiede il rinvio della sfida con il Monopoli

Torna l'incubo del Covid-19 nel campionato di Serie C. Nella giornata di oggi, 18 marzo, il Taranto ha comunicato la positività di 14 tesserati del gruppo squadra. La società rossoblu chiede inoltre il rinvio del derby pugliese contro il Monopoli, match in programma domenica 20 marzo alle 14:30 e valevole per la 33a giornata. Di seguito il comunicato: