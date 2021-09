Serie C su Rai Sport: dalla 4a alla 11a giornata. C’è anche Juve Stabia-Palermo

Una match di Serie C per giornata sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport

⚽️

Ecco l'elenco delle gare di Serie C (4a-11a) che verranno trasmesse in chiaro su Rai Sport. Mancano all'appello gli scontri validi per i turni infrasettimanali (6a e 10a giornata) in quanto restano ancora da definire.

4a GIORNATA LUNEDÌ 20 SETTEMBRE Ore 21.00

GIRONE C: MONOPOLI – AVELLINO

5a GIORNATA LUNEDÌ 27 SETTEMBRE Ore 21.00

GIRONE C: CATANZARO – CATANIA

7a GIORNATA LUNEDÌ 04 OTTOBRE 2021 Ore 21.00

GIRONE C: JUVE STABIA – PALERMO

8a GIORNATA LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021 Ore 21.00

GIRONE B: VIRTUS ENTELLA- PESCARA Ore 21.00

9a GIORNATA LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021 ore 21.00

GIRONE A: RENATE – PRO VERCELLI

11a GIORNATA LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021 Ore 21.00

GIRONE A: FERALPISALÒ – PADOVA