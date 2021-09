Serie C, il programma del Girone C fino all’11° turno: date e orari dei match del Palermo

La Lega di Serie C ha diramato date e orari dei turni dal quarto all'undicesimo del Girone C di Lega Pro

La Serie C ha riportato e reso noti date e orari delle giornate del campionato di Lega Pro dalla quarta all'undicesima. Tali indicazioni orarie e temporali potranno essere soggette a variazioni previa comunicazione della stessa lega di Serie C, con i riferimenti indicati che, a meno di clamorosi cambi di rotta, dovrebbero fare da padroni al corretto svolgimento della prima parte del girone d'andata. Ecco il programma completo del Girone C, con le gare che vedranno protagonista il Palermo di Giacomo Filippi di seguito evidenziate.