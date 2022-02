Serie C, squalificati otto calciatori dal Giudice Sportivo. Giron salta un turno

Il Giudice Sportivo della Serie C ha squalificato otto calciatori della Lega Pro. Tra questi c'è Giron del Palermo

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)