Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 14 Febbraio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
serie c
Serie C, squalificati otto calciatori dal Giudice Sportivo. Giron salta un turno
Il Giudice Sportivo della Serie C ha squalificato otto calciatori della Lega Pro. Tra questi c'è Giron del Palermo
GARE DEL 12 FEBBRAIO 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BONTA’ FRANCESCO (CAMPOBASSO)
DELVINO FABIO FERNANDO (VIRTUS FRANCAVILLA)
BORRELLI GENNARO (MONOPOLI)
GIRON MAXIME FRANCOIS (PALERMO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ALASTRA FABRIZIO (FOGGIA)
ADORANTE ANDREA (ACR MESSINA)
VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
GIOVINCO GIUSEPPE (TARANTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
MARTINELLI LUCA (CATANZARO)
SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
MORO LUCA (CATANIA)
TULLI GIACOMO (FIDELIS ANDRIA)
MASTROPIETRO FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
CELIC MAKS JURAJ (ACR MESSINA)
KONATE AMARA (ACR MESSINA)
PIOVACCARI FEDERICO (ACR MESSINA)
BUGLIO DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
MARTORELLI CARLO (PAGANESE)
VERSIENTI LEANDRO (TARANTO)
NGOM MAMADOU BARA (VIBONESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)
ADAMO EMANUELE PIO (MONTEROSI TUSCIA)
RICCI MANUEL (POTENZA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ALOI SALVATORE (AVELLINO)
PINTO GIOVANNI (CATANIA)
CIANCI PIETRO (CATANZARO)
FAZIO PASQUALE DANIEL (CATANZARO)
ARENA MATTEO (MONOPOLI)
ROCCHI GABRIELE (MONTEROSI TUSCIA)
BENSAJA NICHOLAS (PAGANESE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SILVESTRI LUIGI (AVELLINO)
D’ERRICO ANDREA (BARI)
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
DAMIAN FILIPPO (ACR MESSINA)
LANCINI EDOARDO (PALERMO)
CIVILLERI MARCO (TARANTO)
RICCARDI DAVIDE (TARANTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
DE FRANCESCO ALBERTO (AVELLINO)
FERREIRA DA SILVA FONSECA REGINALDO (PICERNO)
FINIZIO MARIO (PICERNO)
DALMAZZI ALESSANDRO (CAMPOBASSO)
CARISSONI LORENZO (LATINA)
MERCADANTE MARIO (MONOPOLI)
ROSSI ALESSANDRO (MONOPOLI)
CASTALDO LUIGI (PAGANESE)
FIRENZE MARCO (PAGANESE)
ACCARDI ANDREA (PALERMO)
LORETO CIRO (TURRIS)
RISALITI GIACOMO (VIBONESE)
SUAGHER EMANUELE (VIBONESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
ALCIBIADE RAFFAELE (FIDELIS ANDRIA)
MAIORINO PASQUALE (VIRTUS FRANCAVILLA)
CRETELLA CARMINE (PAGANESE)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (PAGANESE)
CORSI ANGELO (VIBONESE)
VOLPE MICHELE (VIBONESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
MAIELLO RAFFAELE (BARI)
VALENTE NICOLA (PALERMO)
CUPPONE LUIGI (POTENZA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA