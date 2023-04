Serie C, si va verso lo slittamento dei playoff: Siena escluso? Le ultime

Gli aggiornamenti dal Consiglio Direttivo Straordinario della Lega Pro in corso di svolgimento presso la sede di Firenze.

I playoff di Serie C saranno rinviati, i playout no. E' questa la decisione che con ogni probabilità la Lega Pro ufficializzerà nella giornata di oggi al termine del Direttivo Straordinario in corso di svolgimento presso la sede di Firenze. Il motivo? Le penalizzazioni che sono state inflitte ad alcune squadre impegnate negli spareggi.

Per quanto riguarda i playoff, a tenere banco è il caso Siena. Lo scorso 12 aprile è arrivata la penalizzazione di due punti da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo l'inibizione di 3 mesi per il presidente Emiliano Montanari. La società, in odore di nuovo provvedimento, era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021, con il ricorso da parte dei toscani ancora aperto, che verrà valutato il 9 maggio.

I playoff, dunque, dovrebbero partire il prossimo 11 maggio (e non domenica 30 aprile), con la finale che dovrebbe andare in scena attorno al 18 giugno. Ed in caso di esclusione del Siena, a qualificarsi agli spareggi promozione sarà la Recanatese.

I playout, invece - secondo quanto riportato da "La Casa di C" - dovrebbero disputarsi regolarmente. Il Collegio di Garanzia del CONI, infatti, entro il 6 maggio - giorno prefissato per l'inizio degli spareggi salvezza - si esprimerà sul ricorso della Viterbese. Seguiranno aggiornamenti...