Serie C, semifinali playoff: le designazioni arbitrali dei match di ritorno

Le squadre scaldano i motori in vista della semifinale di ritorno dei Playoff di Serie C.

L'Alessandria ha battuto per due reti ad una l'AlbinoLeffe di mister Marco Zaffaroni, ipotecando la finalissima in attesa di giocare il match di ritorno tra le mura amiche dello Stadio "Giuseppe Moccagatta". 1-1 il risultato della sfida dell'Euganeo tra Padova e Avellino, con le due squadre che si giocheranno il tutto e per tutto al "Partenio".

Dal sito ufficiale dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per le gare di ritorno delle semifinali playoff in programma domani:

Alessandria-AlbinoLeffe

Arbitro: Miele di Nola

Assistenti: Caso e Miniutti

IV° uomo: Feliciani

Avellino-Padova

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Garzelli e Barone

IV° uomo: Natilla