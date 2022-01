Serie C, risoluzione consensuale tra il Siena ed il ds Perinetti: l’annuncio del club

Il Siena ha annunciato la rescissione consensuale con l'ormai ex ds del club toscano,. Giorgio Perinetti. L'ex dirigente di Palermo e Napoli, tra le altre, aveva già lasciato l'incarico lo scorso dicembre

Come annunciato dallo stesso club toscano lo scorso dicembre, Giorgio Perinetti ha lasciato l'incarico di Ds, e con lui Pierfrancesco Strano; dimissioni anche per il vice presidente Alessandro Belli e il Dg Andrea Bellandi. Il club toscano aveva intanto annunciato il nuovo Dg, nominando Marco Trabucchi, mentre Giuseppe Cannella era stato già annunciato nuovo Ds. Oggi, sabato 29 gennaio 2022 è arrivata l'ufficialità da parte della società bianconera, che sancisce la separazione definitiva della lavoro in essere tra l'ormai ex ds Giorgio Perinetti ed il Siena.