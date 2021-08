Serie C, ripescaggi: respinto il ricorso del Fano, festeggia la Pistoiese

Il girone B di Serie C trova la sua incognita "X". Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni respinge il ricordo del Fano. Nel raggruppamento di Lega Pro del centro-nord è stata ammessa la Pistoiese

Anche il girone B si Serie C ha completato il suo organico in vista del prossimo campionato di Lega Pro 2021-2022. Il Collegio di garanzia dello Sport ha infatti respinto il ricorso del Fano, festeggia invece la Pistoiese. Il club toscano che sarà dunque il ventesimo club del girone centro-nord di Serie C. Il club marchigiano dovrà quindi disputare il prossimo campionato di Serie D. Di seguito la nota ufficiale diramata dal CONI.