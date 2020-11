Serie C, rilevate altre 5 positività nel Bisceglie: il comunicato del club

Il Covid-19 continua. a tormentare il Bisceglie.

Nuove positività in casa nerazzurra, rilevate a seguito dell’ultimo giro di tamponi a cui sono stati sottoposti squadra e staff e che hanno rilevato 5 nuovi contagi. Così come da protocollo, i positivi sono stati posti in isolamento. A darne notizia, è stato lo stesso club tramite un comunicato ufficiale apparso tramite i propri canali di riferimento.

“Il Bisceglie ha comunicato che i controlli anti Covid-19, tenutisi nella giornata di giovedì 5 novembre, hanno rilevato la positività di altri cinque componenti del gruppo squadra nerazzurro. Come da prassi, i positivi sono stati posti in isolamento fiduciario”.