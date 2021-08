Serie C, ricorso Fano: il Collegio di Garanzia fissa l’udienza l’11 agosto

E' stata fissata l’11 agosto l’udienza sul ricorso della Juventus Fano

Settimane calde per la Serie C .

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro, ha definito la composizione dei tre gironi seguendo l’ordine orizzontale. 59 le squadre attualmente partecipanti, con il 60° posto rimasto ancora vuoto, in attesa di essere occupato da una squadra tra Fano e Pistoiese. Nella giornata di domani il Collegio di Garanzia del Coni discuterà il ricorso presentato del club marchigiano in merito alla bocciatura da parte della FIGC alla sua domanda di riammissione in Serie C, che decreterà quale tra i due club potrà occupare l'ultimo slot rimasto. Di seguito, la nota del Coni: