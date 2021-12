Serie C, quattro match del girone C su Sky Sport: il programma della 18^ giornata

Al via alla diciottesima giornata di Serie C: ecco il programma completo del del week-end del Girone C

Mediagol (gm) ⚽️

Domani prende il via il diciottesimo turno di Serie C, con il Campobasso che aprirà la giornata nell'anticipo di sabato. Dopo la sconfitta rimediata in casa della Vibonese fanalino di coda, i molisani saranno chiamati a scendere in campo contro il Catanzaro. In contemporanea andrà in scena Monterosi-Fidelis Andria. Alle 15:30 sarà il turno di Juve Stabia-Potenza. Si chiude con altri due match il sabato del diciottesimo turno del Girone C, con Foggia-Virtus Francavilla e Picerno-Paganese.

Domenica ad aprire le danze sarà l'attesissimo derby siciliano tra Catania e Palermo, che andrà in scena al "Massimino". Spazio anche a Turris-Messina, Vibonese-Avellino e Monopoli-Latina. Alle 17:30 la capolista Bari, dopo 1-1 sul campo dell'Avellino, affronterà il derby pugliese contro il Taranto.

La Lega Pro ha reso noto che ben quattro gare del Girone C saranno trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY, a pagamento (pay):

SABATO 11 DICEMBRE 2021

CAMPOBASSO - CATANZARO Ore 14.30

Eleven OTT Sky Sport 256 (Satellitare)

MONTEROSI TUSCIA - FIDELIS ANDRIA Ore 14.30

Eleven OTT Sky Sport 257 (Satellitare)

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021

TURRIS - ACR MESSINA Ore 14.30

Eleven OTT Sky Sport 255 (Satellitare) Sky Sport 486 (Digitale Terrestre)

BARI - TARANTO Ore 17.30

Eleven OTT Sky Sport 252 (Satellitare)