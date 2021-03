Serie C, Potenza-Turris 2-1: momento positivo per i lucani, campani k.o. La classifica

La Turris cade 2-1 in casa del Potenza.

Nell’anticipo valida per la 28a giornata del campionato di Serie C (girone C), vittoria di fondamentale importanza quella ottenuta dai lucani. Tre punti che servono per raggiungere quota 24 in classifica alla pari della Vibonese, al momento la prima squadra fuori dalla zona play-out. Sconfitta che pesa per i campani che restano fermi a 31 e non bissano il successo di domenica scorsa contro la Casertana. Ad aprire le marcature un rigore per i padroni di casa trasformato da Baclet al 31′ che raddoppiano al 69′ con Sandri, la rete della speranza ospite la mette a segno Antonio Romano all’85’.

LA CLASSIFICA

Ternana** 62

Avellino** 50

Bari** 49

Catanzaro** 44

Catania** 40

Juve Stabia* 37

Foggia* 36

Teramo* 35

Palermo* 33

Casertana** 33

Viterbese* 32

Turris 31

Virtus Francavilla* 30

Monopoli** 30

Vibonese** 24

Potenza** 24

Paganese* 23

Bisceglie** 20

Cavese** 16

*una gara in meno