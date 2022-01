Serie C, posticipata la terza giornata di ritorno: squadre in campo il 23 gennaio

La Lega Pro ha disposto il rinvio della terza giornata di ritorno del campionato di Serie C 2021/22

Alla luce del crescente numero di casi Covid-19 registrati nelle ultime settimane in Serie C, è stato disposto il posticipo della terza giornata di ritorno del campionato. A renderlo noto è la Lega Pro tramite una nota ufficiale diramata pochi istanti fa attraverso i propri canali di riferimento, che conferma quanto annunciato nelle scorse ore dal numero uno della Serie C Francesco Ghirelli.