Serie C, playoff a rischio slittamento: il motivo

L’inizio dei playoff di Serie C potrebbe subire uno slittamento . Il motivo è da ricondurre al ricorso presentato dal Taranto, penalizzato di 4 punti. Qualora quest'ultimo venisse accolto cambierebbero anche le rispettive posizioni in classifica delle squadre, inficiando così la regolarità degli spareggi promozione.

Motivo per il quale i vertici della Lega vogliono optare per lo slittamento dei playoff, al fine di attendere la sentenza prima di scendere in campo, per tutelare le società e garantire la massima regolarità alla fase post season. L’ufficialità dello slittamento dei play-off potrebbe arrivare nelle prossime ore.