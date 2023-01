Serie C, pari per Crivello nel derby. Floriano beffato: i rientri degli ex Palermo

Il riepilogo dei risultati di Serie C con i debutti degli ex esuberi del Palermo

Mediagol ⚽️

Archiviata la ventunesima giornata di Serie C, molti degli ormai ex esuberi del Palermo, trasferitisi nell'attuale finestra di calciomercato, sono riusciti a debuttare con le rispettive nuove maglie nella terza divisione italiana. Questo il riepilogo dei risultati con i minuti giocati dagli ex rosa:

Roberto Crivello, mandato in prestito secco dal Palermo al Padova, ha esordito da titolare in un match non facile contro il Vicenza. I biancoscudati erano passati in vantaggio al 28' con Jelenic ma i padroni di casa hanno riacciuffato il pareggio con Ferrari che al 69' ha fissato il risultato sull'1-1. Il Padova è rimasto al decimo posto del girone A.

Andrea Accardi, acquistato a titolo definitivo dal Piacenza, può sorridere per un esordio positivo con la nuova maglia. La compagine emiliana ha vinto per 2-1 sul campo della Virtus Verona e può essere soddisfatta per i sei punti nelle ultime due gare. Tuttavia, il Piacenza è ancora al penultimo posto del girone A.

Roberto Floriano, acquistato a titolo definitivo dal Sangiuliano City, è subentrato al trentatreesimo minuto del secondo tempo quando il Renate era da poco riuscito a recuperare il doppio svantaggio, con il risultato finale di 2-2. La compagine lombarda resta al quindicesimo posto del girone A.

Manuel Peretti, mandato in prestito secco alla Recanatese, non è riuscito ad esordire con la nuova maglia restando in panchina. I marchigiani si sono imposti per 4-2 contro la Carrarese nel girone B, con la Recanatese al quattordicesimo posto.

Mladen Devetak, mandato in prestito secco alla Viterbese, ha debuttato da titolare con la formazione laziale nella trasferta contro la Fidelis Andria. La scontro diretto, molto importante in zona rossa, è terminato 1-1. Viterbese attualmente terzultima nel girone C.