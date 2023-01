Piacenza, Scazzola espugna Verona: l’ex Palermo Accardi debutta con i tre punti

Al centro sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini termina 1-2 a favore del Piacenza, nel match valido per la 21a giornata del girone A Serie C, contro la Virtus Verona di Luigi Fresco. A decidere la sfida, terminata in favore degli uomini di Scazzola, le reti di Palazzolo e Plescia nella ripresa.