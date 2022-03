Serie C, Paparesta: “Sudtirol una realtà da premiare. I bilanci nel girone C…”

Le dichiarazioni di Gianluca Paparesta, ex arbitro, a proposito della crisi del calcio italiano e della Serie C

L'ex arbitro, Gianluca Paparesta , intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stadio Aperto , è tornato a parlare affrontando il tema più caldo del momento, le problematiche del calcio italiano, approfondendo ciò che riguarda il girone C di Serie C . Di seguito le dichiarazioni dell'ormai ritirato direttore di gara:

"La riduzione delle squadre professionistiche è un tema su cui ci sono resistenze interne. Ci sono realtà che andrebbero premiate, come il Sudtirol di cui una volta sono stato ospite. Si capisce quanto siano seri, con investimenti sportivi e strutturali. Invece ce ne sono altre, anche in grosse piazze, che pagano frenesia e necessità di salire a tutti i costi. Guardate i bilanci delle squadre di C, soprattutto nel girone C, capirete che perdite ci sono ogni anno".