Serie C, Palermo-Catania in chiaro: ecco dove vedere il derby di Sicilia

Importanti novità in vista dell’attesissimo derby tra Palermo e Catania, che andrà in scena dopo ben 7 anni dall’ultimo confronto in competizioni ufficiali.

Si disputerà lunedì 9 novembre alle 21:00 la sfida tra Palermo e Catania, valida per la nona giornata del campionato di Serie C girone C. A comunicarlo tramite i propri canali ufficiali è stata la stessa Lega Pro che rende inoltre noto che, il big match del “Barbera”, sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport.

https://www.mediagol.it/serie-c/serie-c-palermo-catania-cambiano-data-e-orario-del-derby-variazioni-anche-per-le-sfide-contro-juve-stabia-e-cavese/

Di seguito, la nota in questione: