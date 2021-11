Serie C, Padalino: “Palermo la rivale del Bari, ma i galletti hanno qualcosa in più”

L'ex tecnico della Juve Stabia, Pasquale Padalino, fa il punto sul Girone C di Serie C e in particolare sulla lotta al vertice

Mediagol (gm) ⚽️

“Il Bari rispetto alle altre ha qualcosa in più. Facendo un’analisi complessiva alcune squadre rispondono positivamente, altre meno. Per esempio, Monopoli, Taranto o Virtus Francavilla sorprendono. Altre si riprenderanno, come Avellino e Juve Stabia. Rivali del Bari? Dico Catanzaro e Palermo. Le altre, per valori assoluti, non danno la percezione di cambiare la partita con giocate individuali".

Ne è sicuro Pasquale Padalino, ex allenatore della Juve Stabia, soffermatosi sull'avvio di stagione del Girone C di Serie C e in particolare sulla lotta al vertice. Il tecnico ex Lecce, intervistato ai microfoni del "Corriere del Mezzogiorno", si è infine sbilanciato analizzando il percorso finora intrapreso dal Bari capolista.

"Alcune sorprese ci sono, come Turris, Foggia, Taranto. La Juve Stabia, invece, è un bel po’ in ritardo. Rispetto alla Ternana dello scorso campionato, il Bari è diverso. Gli umbri davano sempre la sensazione di dominare la partita e di poter segnare in qualsiasi momento. Il Bari sta confermando le sue potenzialità e credo che acquisirà sempre più mentalità. Ha giocatori come Antenucci, Simeri, Botta, D’Errico, che hanno giocato in B e in A e sono un lusso per la C. Forse finora sono mancati i colpi dei singoli”.