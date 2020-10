Serie C, nuovo positivo nel Piacenza: possibile il rinvio dei prossimi match. La situazione

A forte rischio la sfida tra Piacenza e Renate.

Con l’originale calcio d’inizio previsto per le ore 15, la sfida valida per l’ottava giornata del girone A di Serie C potrebbe adesso essere soggetta a risvolti dell’ultimo momento. A causa della positività registrata da uno dei membri del gruppo squadra – del quale non è stata rivelata l’identità per una questione di privacy personale – tutti i tesserati dovranno sottoporsi ad un nuovo giro di tamponi, per assicurarsi che l’unico caso di coronavirus sia quello riportato nelle scorse ore e che non ce ne siano altri. Tale procedura prevista dal protocollo sanitario della FIGC potrebbe fare slittare il match contro il Renate ed eventualmente – nel caso in cui fossero registrate ulteriori positività all’interno della compagine emiliana – mettere a rischio anche gli incontri successivi. Attualmente, tuttavia, si aspettano i risultati del nuovo giro di tamponi e – come dichiarato dal comunicato stampa del club biancorosso – rimane a rischio solo la gara di domani contro il Renate.

Di seguito il comunicato stampa in questione.

“Piacenza Calcio 1919 comunica che a seguito dei tamponi eseguiti sul gruppo squadra, un tesserato è risultato positivo al virus SARS-CoV-2. Il tesserato è in isolamento e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario.

Si informa inoltre che la partita di domani tra Piacenza Calcio 1919 e Renate potrebbe subire uno slittamento di orario”.