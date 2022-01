Serie C, nuova positività nella Paganese: sale a 8 il numero dei contagiati

La Paganese ha reso noto di avere riscontrato una nuova positività, a seguito dell'ultimo giro di tamponi effettuati

Cattive notizie per la Paganese. A seguito del giro di tamponi Covid-19 effettuati a staff e gruppo squadra, è emerso un nuovo caso di positività che si aggiunge ai 7 casi già accertati. Si tratta di un collaboratore, vaccinato e asintomatico, posto in isolamento così come da protocollo. A darne notizia è lo stesso club tramite una nota ufficiale.