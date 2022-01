Serie C, nella Fidelis Andria quattro positivi al Covid-19. Due sono calciatori

Sono state riscontrate quattro positività nella squadra di Ginestra. La Fidelis Andria ha proseguito la propria sessione di allenamenti

C'è stato un nuovo ciclo di tamponi in casa Fidelis Andria, in cui sono state riscontrate quattro positività al Coronavirus. Trattasi di due membri dello staff del club pugliese e di due calciatori, le cui identità non sono state rivelate per motivi di privacy.