Serie C, Maxi Lopez carico: “Sambenedettese? Aspettavo una piazza così, ho un messaggio per i tifosi”

Maxi Lopez entusiasta della nuova avventura con la maglia della Sambenedettese.

Il bomber argentino, che nella scorsa stagione ha disputato un ottimo campionato con il Crotone, ha scelto di cambiare aria e di trasferirsi in quel di San Benedetto del Tronto. L’ex centravanti di Milan e Catania, ai canali ufficiali del club, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Ho buone sensazioni nonostante i primi giorni di ritiro siano i più difficili. Ho trovato un gruppo di ragazzi stupendo che ha tanta voglia di crescere e ha fame di fare bene. Come mi ha convinto il presidente? Beh, diciamo che prima di accettare mi sono informato un po’ sul club, ho parlato col presidente e il direttore e tutti mi hanno detto che questa è una piazza calda con i tifosi molto vicini. Ecco, io volevo proprio questo. Inoltre c’è un progetto a lungo termine, un’idea valida e io voglio sentirmi ancora vivo in una piazza così. La città è vicina alla squadra ed è quel qualcosa in più che ho vissuto in Sud America e nel sud dell’Italia e stavo cercando un’esperienza così. Penso che sia un piccolo vantaggio da sfruttare. Ci sono tanti ragazzi ai primi passi. Il calcio italiano non è facile, io proverò sempre a dare una mano e a mettermi a disposizione dei miei compagni perché è insieme a loro che raggiungerò gli obiettivi stagionali. Ai nostri tifosi dico di crederci, perché può essere l’anno giusto per costruire qualcosa di importante“.

