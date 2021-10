Serie C, Ludovici: “Lega Pro ha una storia importante, stadi fondamentali”

Le dichiarazioni del vicepresidente della Lega Pro, Rosario Ludovici, a proposito della situazione stadi in Serie C.

"La Serie C vuole farsi bella ma non dev'essere una bellezza fine a se stessa ma deve servire per perseguire l'obiettivo primario della nuova governance: la sostenibilità economica dei club e dell'intero movimento. Gli stadi e gli impianti sono un asset fondamentale per arrivare alla sostenibilità. Il problema è che gli stadi di C sono mediamente vecchi, circa 70 anni. Quasi tutti sono di proprietà degli enti locali e non dei club. La Lega Pro ha una storia importante anche nella formazione di grandi campioni che hanno fatto la fortuna della Nazionale. L'entusiasmo che vi è in C dev'essere premiato in case all'altezza della situazione: ecco perché parliamo spesso di stadi"