Serie C, Lo Monaco: “Il ritorno in campo è utopia, ripartire è impossibile”

La certezza di Pietro Lo Monaco.

Alcuni giorni fa il Consiglio Federale ha iniziato a prendere seriamente in considerazione la possibilità di far ripartire i campionati di Serie A, Serie B e Serie C, cercando di rispettare le norme dettate dal Comitato tecnico-scientifico. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, si è nettamente schierato contro questa scelta, dal momento che a suo avviso i club non potranno in alcun modo rispettare norme restrittive così esigenti.

Serie C, Ghirelli protesta: “Non siamo in grado di tornare a giocare, non voglio sfidare nessuno”

A commentare tale decisione è intervenuto anche Pietro Lo Monaco, consigliere federale ed ex Amministratore Delegato del Catania, che si è espresso così ai microfoni di tuttoc.com:

“Il ritorno in campo per tutto il mondo del professionismo è utopia: solo dopo l’incontro tra Gravina e Spadafora di settimana prossima ci saranno decisioni definitive. Sono convinto che nel prossimo Consiglio Federale verrà posta la parola fine a questa telenovela. La ripartenza in Serie C la vedo impossibile: le squadre non hanno la forza economica per sostenere le spese relative ai protocolli sanitari da dover applicare. Oltre a questo aspetto c’è quello sportivo e non vedo come sia possibile far giocare dieci giornate più playoff e playout“.