Serie C, l’ex Palermo Giuseppe Biava è il nuovo tecnico dell’Albinoleffe

Dopo aver guidato le formazioni Berretti e Primavera, Giuseppe Biava è il nuovo allenatore della prima squadra dell'Albinoleffe. Per l'ex difensore del Palermo si tratta della prima esperienza in panchina in Serie C, dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2015. Ad annunciare l'avvicendamento in panchina è lo stesso club lombardo, di seguito il comunicato: