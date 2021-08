Serie C, l’ex Palermo Fontana avverte: “Quattro squadre scomode. Girone C? Tremendo”

L'ex portiere di Inter, Palermo e Bari, Alberto Fontana, si sofferma sul prossimo campionato di Serie C che avrà inizio il prossimo 29 agosto

Dal 2006 al 2009 ha vissuto un'intensa esperienza professionale e umana con la maglia del Palermo. Alberto Fontana, meglio conosciuto col soprannome di Jimmy, è entrato ben presto nel cuore dei tifosi rosanero grazie alle sue eccellenti performance tra i pali. Intervenuto ai microfoni di "TuttoBari", l'ex estremo difensore di Bari e Palermo ha espresso il suo pensiero sul prossimo campionato di Serie C che avrà inizio il prossimo 29 agosto e che vedrà competere due delle sue ex squadre per la promozione in cadetteria.

“Il girone C è tremendo. Non credo che ci sarà soltanto una o due squadre, ma tre-quattro che saranno molto scomode. Perché poi in Serie C bisogna arrivare primi, ed arrivare primi non è mai così facile. Quindi non sarà una stagione che scivola via, ma occorrerà guadagnarsi i punti, pure giocando male a volte. Sono dell’idea che per tagliare il traguardo bisogna essere belli ma anche concreti. Specialmente in quel girone lì che è il più difficile, quando non è giornata si deve cercare comunque di portare a casa punti”.