Serie C, l’ex Palermo Berti: “Io, la Carrarese e il sogno playoff. La sfida contro il Bari…”

Parola a Gianluca Berti.

L’ex portiere del Palermo, oggi direttore generale della Carrarese, è stato intervistato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: oggetto di discussione, la qualificazione conquistata alle semifinali playoff di Serie C grazie al pareggio maturato contro la Juventus Under 23 e al miglior piazzamento in classifica nella stagione corrente. “Tre anni fa partivamo da zero. Avevamo due o tre giocatori sotto contratto”, ha dichiarato Berti.

Venerdì 17 luglio, dunque, la Carrarese affronterà il Bari di Vincenzo Vivarini fra le mura dello Stadio “San Nicola”: “Ci piace giocare queste partite. Affronteremo quella che a detta di tutti era la squadra più forte del girone C. Che vinca il migliore. E speriamo di essere più fortunati della Ternana. In tutto”, ha proseguito. Sì, perché la Ternana al termine della partita contro i pugliesi si è lamentata per diverse decisioni arbitrali.

“Contro la Juventus U23 abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Loro in due anni sono cresciuti molto, non a caso hanno vinto la Coppa Italia e hanno battuto avversari come Monza e Padova. Noi poi non giocavamo da oltre quattro mesi, ma ero tranquillo. Ho visto come si sono allenati i ragazzi, la rabbia, la passione e la voglia di rincorrere un sogno fin da quando ci siamo ritrovati il 7 giugno dopo il lockdown. Baldini? Mi telefonò e mi disse che gli era tornata la voglia di allenare. ‘Però se non vieni con me, non inizio nemmeno’, mi disse, mettendomi con le spalle al muro. Intorno a sè vuole gente che gli vuole bene. E lui sa quanto gliene voglia. C’è grande sintonia con la gente, che è eccezionale. L’ambiente è compatto, questo non può farci che bene”, ha concluso Berti.