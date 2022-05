Serie C, l’ex arbitro Marelli: “VAR nei playoff? Interessante. In campionato…”

Le dichiarazioni dell'ex arbitro Luca Marelli a proposito dell'introduzione del VAR nelle semifinali e finali dei playoff di Serie C

"Interessante l'esperimento del Var in C nella parte finale dei playoff, sarà importante l'aiuto che gli arbitri della Can potranno dare ai colleghi della C grazie alla loro esperienza. Alcuni di questi arriveranno in B e avranno fatto già pratica con lo strumento. Credo che sia utile anche per il campionato per eliminare quegli errori che in C sono sempre tanti in una categoria in cui ci sono tante squadre di blasone. Credo che in C vada utilizzato il Var semplificato, già approvato dalla Fifa, con una presenza minore di telecamere rispetto alle serie maggiori, anche per ridurre i costi di strumenti e di varisti, anche questi in misura minore e con arbitri di C. Ma secondo me non si può più tornare indietro e non mi stupisce che tutte le categorie professionistiche lo vogliano, c'è stato qualche problema di troppo ed è uno strumento imprescindibile e andrebbe utilizzato in tute le categorie ad eccezione dei dilettanti ovviamente".