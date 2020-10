Serie C, le decisioni del giudice sportivo: un turno di squalifica per Boscaglia. Il tecnico rosanero salta Palermo-Turris

Altra tegola in casa Palermo.

L’allenatore rosanero Roberto Boscaglia è stato infatti squalificato per un turno, dal Giudice Sportivo e quindi non sarà in panchina per il prossimo turno infrasettimanale, in programma mercoledì 21 ottobre, alle ore 15,00, contro i campani della Turris, attualmente primi in classifica, in coabitazione con Teramo e Bari.

Palermo-Turris, domani Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it

Ecco la nota del Giudice Sportivo:

“IL Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 19 Ottobre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 23 OTTOBRE 2020.

SCUOTTO LIVIO (BISCEGLIE) per comportamento offensivo e minaccioso verso un tesserato della squadra avversaria (r.IV uff.,r.proc.fed.,r.cc).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500.00

PARDINI STEFANO (CARRARESE) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARRUOCCO VINCENZO (AREZZO) per comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (r.IV uff.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANCINO GAETANO (LECCO) per comportamento non regolamentare in campo (allenatore in seconda).

TROCINI BRUNO (VIRTUS FRANCAVILLA) per reiterate proteste verso la terna arbitrale.

SCIENZA GIUSEPPE (MONOPOLI) per comportamento non regolamentare in campo e proteste verso l’arbitro (r.IV uff.). 66/124

BOSCAGLIA ROBERTO (PALERMO) per comportamento offensivo e minaccioso verso un tesserato della squadra avversaria (r.proc.fed.,r.cc).”

Palermo, i rosanero affondano sempre di più: la squadra di Boscaglia fatica ad ingranare la marcia giusta