Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: Saraniti salterà Palermo-Casertana

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 7 Dicembre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 3.000,00

FERALPISALÒ per indebita presenza sul recinto di gioco di persona non identificata che rivolgeva frasi offensive alla terna arbitrale; successivamente, negli spogliatoi, altra persona non identificata, ma riconducibile alla società, rivolgeva all’arbitro ulteriori frasi offensive (r.proc.fed.,r.c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (NOVARA) per comportamento scorretto e minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Dopo l’espulsione rivolgeva all’arbitro una frase offensiva.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TONUCCI DENIS (CATANIA) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

DI PARDO ALESSANDRO (JUVENTUS U23) per aver colpito volontariamente con un pugno al torace un calciatore della squadra avversaria (r.A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEGATI ELIA (FERALPISALÒ) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

PEDRINI MATTEO (GROSSETO) per comportamento scorretto e minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

PECORINI SIMONE (PRO SESTO) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

WELBECK MASEKO NANA ADDO (CATANIA)

BERTONCINI DAVIDE (COMO)

RIZZO NICHOLAS (FERALPISALÒ)

ESEMPIO STEFANO (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONI (V INFR)

SULJIC CAZIM (ALESSANDRIA)

BOFFELLI ANDREA (PRO PATRIA)

MERLI SALA IVAN (LECCO)

POMPEU DA SILVA RONALDO (PADOVA)

CUCCURULLO MARCO (CAVESE)

DE SILVESTRO ELIO (GUBBIO)

BULEVARDI DANILO (LEGNAGO SALUS)

ONESCU DANIEL (PAGANESE)

SARANITI ANDREA (PALERMO)

DI LIVIO LORENZO (POTENZA)

LIGI ALESSANDRO (TRIESTINA)

