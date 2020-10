Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 6^ giornata: spogliatoi danneggiati, ammenda per la Ternana e 5 fermati per un turno

Il verdetto del Giudice Sportivo al termina della sesta giornata di Serie C.

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 22 Ottobre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 21 OTTOBRE 2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 500,00 TERNANA perché propri tesserati danneggiavano i servizi igienici dello spogliatoio loro riservato (r.cc, obbligo risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500.00

BAGLIERI CARMINE (PRO SESTO)

per comportamento non regolamentare in campo, per reiterate proteste verso l’arbitro e per comportamento offensivo verso un tesserato della squadra avversaria (r.IV.uff, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

PAVANEL MASSIMO (FERALPISALÒ)

AMMONIZIONE (I INFR)

BALDINI MATTIA (CARRARESE)

LAMMA GIULIANO (LIVORNO)

LUNARDON MANUEL TOMMASO (PIACENZA)

MAURIZI AGENORE (VITERBESE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PASCIUTI LORENZO (CARRARESE) per aver colpito con una manata al volto un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SAID MHANDO CARTE (A.J.FANO)

SABBIONE ALESSIO (BARI)

DE MARINO MARIO (BISCEGLIE)

CINAGLIA DAVIDE (GUBBIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUCI ANDREA (CARRARESE)

ZERBIN ALESSIO (PRO VERCELLI)