Serie C: le decisioni del Giudice Sportivo dopo 3^ giornata

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ARDITO ANDREA PADALINO PASQUALE BANCHIERI SIMONE MODESTO FRANCESCO

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MANETTA MARCO

perché durante la gara, a gioco in svolgimento, si alzava dalla panchina ed invadeva il terreno di gioco per protestare contro l’arbitro che era costretto a interrompere il gioco per effettuarne l’espulsione (calc.sost.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE