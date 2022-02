Serie C, Latina-Avellino e Campobasso-Monterosi Tuscia: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Campobasso-Monterosi e Latina-Avellino, valide per la ventiduesima giornata di Serie C girone C

Dopo la vittoria dell'ACR Messina contro il Monopoli nella gara cominciata alle 14.30, prosegue il recupero della ventiduesima giornata di Serie C girone C. Le prossime partite si giocheranno alle ore 18.00 e vedranno opporsi Latina ed Avellino, oltre alla sfida tra Campobasso e Monterosi Tuscia.

Queste le formazioni ufficiali di Latina-Avellino:

LATINA (3-5-2): Cardinali; Carissoni, Esposito, Giorgini; Teraschi, Di Livio, Tessiore, Amadio, De Santis; Carletti, Sane. A disp.: Tonti, Ciammaruconi, Atiagli, Celli, Ercolano, Barberini, D'Aloia, Palermo, Sarzi Puttini, Jefferson, Rosseti, Rossi. All.: Di Donato.

AVELLINO (3-4-3): Forte; Silvestri, Bove, Scognamiglio; Rizzo, Carriero, Aloi, Tito; Kanoute, Plescia, Kragl. A disp.: Pane, Pizzella, Ciancio, Di Martino, De Francesco, Matera, Maniero, Micovschi, Mocanu, Murano. All.: Gautieri.

Queste le formazioni ufficiali di Campobasso-Monterosi Tuscia:

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Bontà, Persia, Tenkorang; Liguori, Rossetti, Di Francesco. A disp: Coco, Sbardella, Vanzan, Nacci, Ladu, Martino, Candellori, Merkaj, Magri, Bolsius. All: Mirko Cudini

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Rocchi, Borri, Mbende; Errico, Basit, Franchini, Parlati, Cancellieri; Ekuban, Artistico. A disp: Daga, Basile, Fiaschetti, Milani, Tartaglia, Follo, D'Antonio, Caon. All: Leonardo Menichini