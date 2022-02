Serie C, il Messina batte il Monopoli per 2-1. I pugliesi non sorpassano il Palermo

Nell'anticipo della 22esima giornata di Serie C girone C, l'ACR Messina ha battuto in casa il Monopoli, che ha fallito il momentaneo sorpasso al Palermo

Il turno infrasettimanale del recupero della ventiduesima giornata di campionato di Serie C girone C, che non vedrà coinvolto in questo momento il Palermo contro il Taranto, comincia con l'anticipo delle 14.30 tra l'ACR Messina ed il Monopoli.

Il match si è sbloccato al 33' in favore dei siciliani che hanno assolutamente meritato il gol del vantaggio, firmato da Statella con un tiro dal limite sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il gol del raddoppio dei peloritano è arrivato al 64' con Adorante che ha approfittato dell'errore commesso da Guiebre ed ha insaccato in sicurezza. Il Monopoli è rientrato in partita con un clamoroso autogol pochi minuti più tardi, quando al 71' Carillo ha toccato il pallone all'indietro senza intendersi col portiere Lewandowski e, complice un terreno scivoloso, ha commesso un grave errore. Questo episodio ha ridato fiducia alla compagine di Colombo che ha cercato il gol del pari nel forcing finale senza tuttavia riuscire ad ottenerlo.

Con questa sconfitta, il Monopoli sesto in classifica non riesce a sorpassare il Palermo, restando a quota 43 punti a discapito dei 45 dei rosanero quinti. Terza sconfitta consecutiva per i pugliesi che erano reduci dal derby perso contro il Foggia. Il Messina stacca laPaganese, sale al sedicesimo posto a quota 29 punti e vede una salvezza sempre più possibile.