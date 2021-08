Serie C, Lanini più vicino al ritorno in Lega Pro: Reggiana in pole

Il classe 1994 scuola Juventus, oggi di proprietà del Parma, approderà nelle prossime ore in Lega Pro

Eric Lanini ad un passo dal ritorno in Serie C.

Nuova avventura per Eric Lanini che si prepara a ripartire dalla Serie C. L'attaccante classe '94 di proprietà del Parma, in questa sessione di mercato, è finito nel mirino di diversi club di Lega Pro intenzionati a potenziare il proprio roster offensivo. Tra questi anche il Palermo di Giacomo Filippi che, prima dell'approdo di Brunori in rosanero, ha avuto un contatto interlocutorio ed esplorativo con l'entourage del calciatore.