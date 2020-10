Serie C, la Pro Vercelli si muove per riaprire lo stadio: il comunicato del club piemontese

La Pro Vercelli prova a riaprire parzialmente i cancelli del proprio stadio.

Il club piemontese sta varando la possibilità di permettere ai propri tifosi di tornare sugli spalti del ‘Silvio Piola’, come comunicato ufficialmente attraverso la seguente nota.

La F.C. Pro Vercelli 1892, in collaborazione con la Questura di Vercelli e l’Amministrazione locale, si sta muovendo in queste ore per ottenere l’apertura – in vista della prossima gara interna di Serie C, contro la Juventus U23 di mercoledì 21 ottobre – al 15% della capienza dello stadio “Silvio Piola”, così come da ultimo Decreto Ministeriale.