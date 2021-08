Serie C, la Juve Stabia scende in campo contro il Covid: vaccinata tutta la squadra

Giornata di vaccini in casa Juve Stabia. La Juve Stabia scende in campo per contrastare l’emergenza Coronavirus in Italia. Il club campano, a poche settimane dall’inizio del campionato di Serie C 2021/22, ha vaccinato l’intero...

