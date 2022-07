Serie C, la COVISOC boccia l’iscrizione di Teramo e Campobasso. I comunicati dei club

Due club di Serie C rischiano di non partecipare al prossimo campionato

Il Teramo ed il Campobasso hanno ricevuto una risposta negativa dalla Co.Vi.So.C, con le speranze per la partecipazione al prossimo campionato di Serie C che si affievoliscono sempre più. Entrambi i club hanno pubblicato un comunicato sui rispettivi canali ufficiali in cui affermano di aver svolto regolarmente la procedura: